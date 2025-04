Milan Futuro ai play-out, Vis Pesaro ai play-off: 1-1 a Solbiate Arno

Il Milan Futuro si giocherà la permanenza in Serie C ai play-out. E lo farà contro una nobile decaduta come la SPAL. Ai rossoneri non basta l'1-1 con la Vis Pesaro per garantirsi la miglior posizione in classifica: al termine del doppio confronto, i ragazzi di Oddo dovranno aver segnato almeno un gol in più di Ferrara. Prima occasione targata Vis: Lari sfrutta un errore in impostazione e calcia, straordinario l'intervento di Nava. Dall'altra parte il Milan passa a centimetri dal possibile vantaggio, in due occasioni: prima con la girata alta di Camarda, poi con il diagonale da fuori di Bartesaghi a lato di un soffio. In apertura di ripresa, però, colpisce la Vis. Colpo da biliardo di Raychev che la mette all'angolino, dove Nava non può arrivare.

Pesaro va sull'1-0 ma il Milan Futuro non molla: Sandri è ancora una volta impreciso, con il mancino dal limite. Poi ci pensa Nava a dare una speranza ai suoi, respingendo il colpo di testa avversario. Clamoroso, invece, il gol divorato da Omoregbe. La palla arriva sui piedi del centrocampista rossonero dopo la traversa colpita da Camarda, ma la spara alle stelle da due passi. La porta sembra stregata ma il nubifragio che si abbatte su Solbiate Arno porta in dote anche il meritato pareggio. Staffilata da fuori di Alesi, Mariani – subentrato a Pozzi – non ci può arrivare ed è 1-1. Sarà una X amara perché il Milan viene comunque scavalcato dalla SPAL mentre la Vis Pesaro si prepara ai play-off, la vittoria però manca da oltre un mese.