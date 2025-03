Milan Futuro, lo 0-0 col Perugia vale l'ultimo posto

Milan Futuro - Perugia

Sarà anche il Milan del Futuro, ma non è quello del presente. I rossoneri ben che vada pareggiano e comunque non vincono mai. Vince la paura di perdere e il pari fa male a Milan e Perugia. Sandri salva tutto sul destro di Quirini, Poi occasione rossonera, Camarda vede Sia e lo fa correre, Gemello viene saltato, il recupero di Dell'Orco vale praticamente un gol. Si vede il Perugia dall'angolo, Mezzoni ci prende con lo spigolo. Angolo di là, Sandri ai piccioni. Un po' meglio la ripresa, Bozzolan va per le terre, l'azione insistita di Kanoutè è per spalancare la porta a Yabrè, ma la palla arriva sporca e non se ne fa nulla. Spingono gli ospiti, Giunti per Kanouté, Raveyre è superato, stavolta la paratona salva risultato la fa Camporese. Ci credono gli umbri, Giunti sinistro fuori di poco. Poi occasionissima in contropiede con il solito scatenato Kanouté, stavolta è Raveyre bravissimo a chiudere tutto. L'ultima palla per far saltare il banco è del Milan che dopo un tempo di latitanza va giù con Bozzolan ad armare Magrassi che dovrebbe fare meglio di così e invece regala lo spot dello 0-0.