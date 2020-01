SERIE A Milan: "Happy new Zlatan"

Milan: "Happy new Zlatan".

"Happy new Zlatan". E' l'augurio per un buon 2020 del Milan, postato su tutte le piattaforme social del club allo scoccare della mezzanotte: "Un nuovo anno, lo stesso Ibrahimovic", la frase che accompagna l'immagine in cui la sagoma nera dello svedese catalizza un fulmine sullo skyline di Milano. Ibra, 38 anni, è atteso domani all'aeroporto di Linate, poi si sposterà alla clinica 'La Madonnina' per sostenere le visite mediche e poi a Casa Milan per la firma sul contratto. Infine Ibrahimovic andrà a Milanello per svolgere i test atletici e prendere contatto con i compagni. Il 3 la sua presentazione.



I più letti della settimana: