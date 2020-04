Milan, Ibrahimovic si allena in Svezia

Continua ad allenarsi in Svezia Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan lo sta facendo con l'Hammarby, club di cui possiede il 25% delle azioni. Dopo l'apparizione a sorpresa di giovedì l'attaccante ha partecipato ad una seduta ufficiale della squadra che gioca nell'Allsvenskan, la serie A svedese. Ibra è in scadenza di contratto e in Svezia i tifosi sognano un ritorno in patria.









