COPPA ITALIA SERIE C Milan, il Futuro è Camarda. Agli ottavi anche Torres e Trapani Passa il turno il Milan Futuro con i primi due gol da professionista del baby-fenomeno Camarda al Novara. Con i rossoneri avanti anche Torres - 3-1 sull'Albinoleffe - e Trapani, 2-0 al Monopoli.

Il Novara spaventa, ma il Milan Futuro vince e convince. Alla prima apparizione in Coppa Italia di Serie C ottavi di finale per i rossoneri, nonostante lo svantaggio iniziale firmato Khailoti. I ragazzi allenati da Daniele Bonera reagiscono affidandosi alla classe di Francesco Camarda: il baby-fenomeno, classe 2007, segna i primi due gol da professionista. Il primo su calcio di rigore, trasformato con freddezza glaciale. Il secondo con un colpo di testa da vero numero 9 per completare la rimonta e siglare il definitivo 2-1.

Avanti anche la Torres che approfitta del rosso immediato a Borghini – doppia ammonizione – per avere la meglio sull'Albinoleffe, anche se con più fatica del previsto. L'inizio era stato dei migliori con la splendida punizione di Mastinu: mancino che scavalca la barriera e s'insacca. Nonostante l'inferiorità numerica, però, i seriani non mollano e riemergono grazie alla magia di Longo. Duello fisico vinto con Antonelli e pallonetto millimetrico da 45 metri a scavalcare Petriccione. La Torres ci prova ma non sfonda, almeno fino all'83' quando Zecca – appena entrato – sbuca sul secondo palo dopo la sponda di Antonelli. I sardi tornano avanti e chiudono la contesa 5 minuti più tardi con lo stesso Antonelli: il difensore rossoblu, capitano di giornata, incorna su corner di Liviero e scrive la parola fine al Vanni Sanna.

Con un gol per tempo, invece, il Trapani archivia la pratica Monopoli garantendosi gli ottavi contro la vincente di Catania-Crotone. Azione tutta in verticale dei granata, Karic mette il turbo e rimane freddo a tu per tu con Vitale facendo 1-0. Pasticcio della difesa ospite nella ripresa: Mamadou Kanoute ne approfitta e in diagonale regala il passaggio del turno ai siciliani, spinti dai quasi 4000 del “Provinciale”.

