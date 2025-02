Milan in semifinale, Roma battuta per 3-1

Doppietta dell'ex Abraham, poi gol di Joao Felix su assist di Gimenez. Il Milan batte la Roma 3-1 a San Siro e approda alla semifinale di Coppa Italia. Nel primo tempo l'uno-due del centravanti britannico arrivato in prestito dai giallorossi, poi la combinazione tra i due attesissimi neoacquisti. Sul 2-0 accorcia le distanze Dovbik a cui era stato preferito nel primo tempo Shomurodov. A dire di no alla Roma una traversa di Pisilli nel primo tempo e il muro di Maignan. In semifinale possibile derby, il Milan attende infatti la vincente di Inter-Lazio del 25 febbraio.