Milan - Napoli, l'andata di Champions finisce 1-0

Il Milan bissa la vittoria in campionato di 10 giorni fa, batte 1-0 il Napoli nell'andata dei quarti di Champions League e si presenta al ritorno tra 6 giorni al Maradona con un piccolo ma importantissimo vantaggio. Gli azzurri partono benissimo e creano 6 occasioni da gol nei primi 13 minuti senza concretizzare. Il Milan si fa pericoloso nel finale di tempo quando trova il gol-vittoria con Bennacer (40') e colpisce una clamorosa traversa con Kjaer in pieno recupero. Nella ripresa il Napoli prende una traversa con Elmas, ma rimane in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Anguissa (74'). All'87' Maignan è super su Di Lorenzo e Olivera sfiora il pareggio con un colpo di testa alto di un soffio. Al ritorno Spalletti dovrà anche fare a meno di Kim, diffidato e ammonito.