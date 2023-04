CHAMPIONS LEAGUE Milan-Napoli vale la semifinale di Champions: questa sera l'andata a San Siro Pioli conferma l'11 che, qualche settimana fa, ha travolto 4-0 il Napoli al "Maradona", Spalletti ha il dubbio tra Raspadori (acciaccato) ed Elmas per sostituire Osimhen. Alle 21 si gioca l'andata dei quarti di finale, San Siro sarà "sold out".

Guardando la classifica di Serie A, non ci sarebbe storia. Guardando l'ultimo scontro diretto, neanche. E, come ogni euroderby che si rispetti, i pronostici si azzerano e quindi stasera Milan e Napoli partono alla pari. Ci si gioca l'accesso alla semifinale di Champions League: un ritorno alle origini per il Diavolo, un appuntamento con la storia per i partenopei. Primo round in un San Siro che si preannuncia “sold out” e pronto a spingere i rossoneri. Pioli recupera Kalulu per la panchina e sembra intenzionato a confermare l'11 che, solo qualche settimana fa, è andato a stravincere al Maradona. Bennacer trequartista a uomo su Lobotka, Leao e Brahim Diaz a scatenarsi sugli esterni con Giroud a far da boa. Sponda Napoli c'è un solo dubbio, quello dell'attaccante. Con Osimhen ancora assente – il nigeriano proverà ad esserci per il ritorno della prossima settimana – e Simeone fuori 20 giorni, l'unico disponibile è Raspadori anche se acciaccato. Spalletti dovrà decidere se farlo partire dall'inizio o gettarlo nella mischia a gara in corso. In questo caso sarebbe Elmas ad agire da “falso nueve” nel 4-3-3 che quest'anno ha fatto meraviglie. L'altro ballottaggio è a destra con Lozano leggermente favorito su Politano.

Calcio d'inizio alle 21, alla stessa ora scendono in campo anche i campioni in carica del Real Madrid. I Blancos di Ancelotti se la vedranno contro il Chelsea del traghettatore e leggenda Frank Lampard, che ha preso il posto dell'esonerato Potter. E' il remake dei quarti dello scorso anno, due delle partite storiche nella leggendaria cavalcata del Real fino alla quattordicesima. In Champions c'è poco da fare: chi vuol vincere, prima, se la deve vedere con il Madrid.

Nel servizio le interviste di Stefano Pioli (allenatore Milan) e Luciano Spalletti (allenatore Napoli)

