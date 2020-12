Minesso travolge il Ravenna: 3-1 per il Perugia

Il successo nel derby tra disperate con l'Imolese non ha dato la scossa al Ravenna, tornato alla normalità della sconfitta e, per di più, sceso a -5 dalla salvezza. Il 7° ko in 9 turni salva la panchina di Caserta e rilancia il Perugia, che nelle ultime 7 ne aveva vinta una ma coi giallorossi passa con un 3-1 tutto a firma di Minesso. Un one man show inaugurato al 21° con una spizzata dal cuore dell'area, dove il cross di Kouan lo pesca in libertà.





Minesso scatenato a tutto tondo: triangolo con Sounas, discesa in fascia mancina e palla in mezzo, l'uscita di Tonti è imprecisa ma Melchiorri non inquadra la spaccata. Ravenna non pervenuto e prima del riposo la quinta della classe torna a farsi avanti sull'asse Kouan-Sounas, chiuso con una stoccata alta sulla traversa. Per il raddoppio bisogna attendere l'avvio di ripresa, quando De Grazia ne ha tre addosso e finisce col regalarla ai rossi. Sugli sviluppi Vanbaleghem sventaglia in fascia per il cross di Favalli, sul quale Minesso è di nuovo smarcato nel box e stacca per la doppietta.





Il Ravenna stavolta oltre a incassare reagisce e 10' più tardi, in un'azione simile, trova l'accorcio: traversone di Martignago e poi tutto al volo, sia la sponda di Ferretti che la rimbalzante di Franchini. Potrebbe essere un principio di rimonta, invece è solo il gol della bandiera. L'allungo decisivo nasce da una magata di Elia che parte dritto per dritto, sguscia tra Marchi e Perri e pennella per la terza inzuccata a rete di Minesso, impeccabile nella schiacciata radente al palo. L'ultima speranza del Ravenna sta una sassata da fuori di Papa, Fulignati però non è in versione Santa Claus e assicura il felice Natale agli umbri.