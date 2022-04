CALCIO Mino Raiola è grave La notizia della morte rilanciata da numerose testate nazionali italiane e poi smentita dal San Raffaele

Mino Raiola è grave.

Sarebbero gravi le condizioni di salute del procuratore Mino Raiola, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo", così Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione. Lo stesso Raiola twitta: "stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato". "Per la seconda volta in 4 mesi mi uccidono. Sembrano anche in grado di risuscitarmi...", aggiunge il profilo social del procuratore, in riferimento alle voci del gennaio scorso, durante un primo ricovero.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: