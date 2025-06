NAZIONALE Minotti promuove la scelta di Gattuso: "Conosce alla perfezione il valore della maglia azzurra"

Al telecronista di Sky Sport Lorenzo Minotti piace il nuovo CT:

"Siamo in un momento di emergenza perché nessuno se l'aspettava, la Federazione non era certamente preparata a questa eventualità, ha dovuto fare una scelta veloce di corsa, tenendo presente che ci sarà da lavorare un anno per poter sperare di andare al mondiale. Quindi servivano determinate caratteristiche. Dal punto di vista professionale è un allenatore che ha lavorato in tanti paesi diversi, quindi ha una mentalità internazionale, un allenatore che conosce bene cosa vuol dire giocare in nazionale, vestire la maglia azzurra, conosce bene quell'ambiente ed è un allenatore che ha grandi caratteristiche umane, quindi sa dare grande motivazione, sa trasmettere grinta, coraggio, voglia di rischiare, infatti non a caso nella sua prima conferenza ha parlato che la paura non deve esistere. Quindi questi sono i presupposti e in più io credo che Buffone, chi ha preso la decisione, volesse anche andare su una persona che conoscesse, che conoscessero e quindi sappiano già pregi e difetti perché non c'è il tempo di conoscersi, tutto bisognava fatto in fretta. Quindi credo che, ripeto, considerando tutti questi fattori, la scelta sia una scelta logica".

