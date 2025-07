Minotti sul Mondiale per club: "Non mi piace, collocazione in calendario totalmente sbagliata"

Intervista a Lorenzo Minotti

In occasione del Premio Bellaria, l'ex calciatore Lorenzo Minotti, oggi commentatore Sky, boccia la collocazione estiva del Mondiale per Club: "Sinceramente no, il Mondiale per club non mi piace. È bella come manifestazione, come idea, però credo che la collocazione nel calendario è totalmente sbagliata perché credo che non si possa più reggere questi ritmi. È vero che le società hanno bisogno di incassare soldi, hanno bisogno di fatturare per poter mantenere un certo livello, però è vero anche che se i giocatori poi vengono stressati vanno incontro a infortuni, a cali di forma. Quindi credo che alla lunga lo spettacolo diminuisca, la qualità e quindi anche la bellezza del calcio non è più quella di una volta, tanto è vero che poi anche la gente va in over-esposizione, quindi vedere partite di continuo. Invece è bello creare anche un po' l'attesa, la voglia di una competizione, di una sfida. Secondo me va ripensato un po' tutto, capisco che ci siano certe esigenze, però va tutto ricollocato e quindi bisognerebbe fare un pensiero a livello globale a cominciare dai campionati, andrebbero unificati secondo me tutti con la stessa durata. Probabilmente anche per le nazionali andrà ripensato qualcosa di diverso, magari dedicare un mese all'anno alle nazionali e poi durante l'anno, durante il resto della stagione cercare di distribuire le varie competizioni".