SERIE C Minta stende il Campobasso: 1-0 Gubbio Terza vittoria nelle ultime quattro per gli eugubini che riacciuffano la zona play-off

Terza vittoria nelle ultime quattro, per riacciuffare la zona play-off. Torna al successo il Gubbio dopo l'inciampo dello scorso weekend contro il Bra: 1-0 al Campobasso in un match dalle poche emozioni. In apertura ci provano proprio i rossoblu con Varone che aggancia il rinvio corto e sballato di Tantalocchi, ma non inquadra lo specchio della porta. Ben più pericolosi gli ospiti con il diagonale di Magnaghi, disinnescato da Krapikas con la manona aperta. Ancora Varone dall'altra parte: La Mantia non controlla ma serve involontariamente un assist per il 6, che vanifica tutto sparando alto da due passi.

Il gol-partita arriva a inizio ripresa: il Gubbio va da una porta all'altra con due passaggi. Rilancio di Krapikas, spizzata di La Mantia e Celesia regala la sfera a Minta che non perdona. Tantalocchi saltato e sfera depositata in fondo al sacco per l'1-0 eugubino. La reazione del Campobasso – in tutto il secondo tempo – sarà affidata ai tiri da fuori: Padula sfiora il palo con il mancino, poi Di Livio sterza e passa a centimetri dalla traversa. Tra un check FVS e un altro, il Gubbio deve attendere ben 10 minuti di recupero per festeggiare ma alla fine sono 3 punti importanti per morale e classifica.

