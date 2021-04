Modena - Arezzo 3-1

Partita intensa al Braglia, dove l'Arezzo ha bisogno di fare punti contro pronostico. Ed è un buongiorno più che soddisfacente per la squadra toscana. Tutto nasce dalla discesa sulla fascia destra di Carletti che, con una rasoiata potente, cerca Perez sul secondo palo, Gagno riesce solo a deviare beffando anche il compagno di squadra Zaro e per Perez è un gioco da ragazzi siglare il più classico dei tap-in. La gioia dura 5 solo 5 minuti: si fa sorprendere su palla inattiva l'Arezzo. Angolo di Mignanelli stacca Zaro ed è il gol dell'1-1. Tutto molto semplice per i canarini nella circostanza. A contatto curiosamente i due numeri 19: Zaro dl Modena e Pinna dell'Arezzo, l'arbitro concede solo l'angolo per i toscani.







Ripresa lo stesso Pinna su punizione battuta in modo magistrale, Gagno compie un prodigio. Grande parata del portiere del Modena. Dentro Sodinha e sarà l'uomo partita. Prima l'assist per Gerli che scarica di precisione per il sorpasso Modena a 11 dal termine. Poi nel finale e lui stesso a mettere la firma e il timbro sui tre punti. Allo Stadio Braglia di Modena, Modena batte Arezzo 3-1