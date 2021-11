Modena esagerato, sei gol alla Pistoiese

Al Modena basta poco più di mezz'ora per archiviare la pratica Pistoiese. Si comincia con sinistro radente di Minesso, conclusione deviata e palla in angolo. Al secondo tentativo, i padroni di casa sbloccano il risultato. Clamoroso errore di Romano che serve Scarsella, il quale da pochi passi batte Crespi per il vantaggio gialloblu. Il Modena fa la partita ma sopratutto approfitta degli errori della squadra di Sassarini. Minuto 24, questa volta sbaglia Castellano, la palla arriva a Minesso che lascia partire un gran sinistro che s'infila nell'angolo lontano per il 2 a 0. Poco dopo la mezzora, il Modena cala il tris. Gerli ruba palla e serve l'assist per l'inserimento di Scarsella che dal limite, firma il 3 a 0 e la doppietta personale. Al Braglia non c'è partita. Due giri di lancette ed arriva il quarto gol. Fa tutto il brasiliano Azzi che si libera di Gennari e scarica un sinistro che non da scampo al portiere avversario. Primo tempo suntuoso della squadra emiliana che ha dominato la partita a suon di ritmo, gioco e qualità.







Secondo tempo, ti aspetti un reazione della Pistoiese ed invece è ancora il Modena a farla da padrone. Passano 8 minuti e il solito Scarsella si fa trovare pronto per il 5 a 0. Tripletta e gara da incorniciare per il centrocampista di Attilio Tesser. Con la vittoria già in cassaforte, sussulto d'orgoglio della squadra toscana. Sul cross di Martina, Vano anticipa il diretto avversario e segna il gol della Pistoiese. A sette minuti dal termine il Modena ristabilisce le distanze. Sulla punizione deviata di Tremolanda, Crespi non trattiene e Rabiu da due passi fa 6 a 1. Ottava vittoria consecutiva per il Modena che aggancia la Reggiana in vetta alla classifica.