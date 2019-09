Modena - Feralpisalò 1-1: Rossetti illude i canarini, Maiorino pareggia

Il ricordo di Giuseppe Loschi, medico del Modena scomparso a soli 37 anni, è ancora vivo e il “Braglia” lo omaggia con un minuto di silenzio. Sarebbe bello pensare che anche il gol che sblocca il match con la Feralpi Salò sia merito suo: passano soli 14 secondi, il tempo di battere il calcio d'inizio e liberare Rossetti al tiro. Gran demi-volee dal limite dell'area e De Lucia non può nulla per il vantaggio dei canarini. L'1-0 è uno shock per i gardesani, pronti però a restituire subito il colpo ma Gagno è miracoloso sul tentativo di Maiorino prima e soprattutto su quello di Magnino poi.

Il tiro di Davi dalla distanza, potente ma centrale e respinto da De Lucia è l'ultimo sussulto dei gialloblu nel primo tempo anche perchè poi arriva il pareggio della Feralpi. Il cross perfetto di Contessa trova sul secondo palo Maiorino, bravo a bucare Gagno che prova a smanacciarla quando la sfera era già al di là della linea. Prima rete in campionato, seconda in stagione per il 30 dopo quella in Coppa Italia con la SPAL.

Le occasioni della ripresa, poi, si concentrano solo nel finale. I ragazzi di Zironelli ci provano con la punizione di Pezzella respinta da De Lucia, quelli di Damiano Zenoni con una doppia chance. Ceccarelli calcia dopo un'azione solitaria e Gagno mette in corner. Sull'angolo successivo, l'airone Caracciolo ha la palla del 2-1 ma l'estremo difensore gialloblu dice ancora di no e salva tutto in uscita. Pareggio giusto tra Modena e Feralpisalò, piccolo passettino in avanti per entrambe.