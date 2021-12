SERIE C Modena, Minesso: "Siamo una squadra che non molla mai" Ospite a CPiace l'attaccante gialloblu ha parlato del gran momento dei Canarini, in testa alla classifica assieme alla Reggiana e arrivati a 10 vittorie consecutive grazie al 3-2 contro il Gubbio dell'ultima giornata.

Dieci vittorie consecutive – oltre ad essere un record – è sinonimo di grande forza. Vincere le ultime 2 nei minuti di recupero è sinonimo di grande squadra. Questo è il Modena di Attilio Tesser che, domenica prossima, si gioca a Pontedera il titolo di campione d'inverno contro l'altra rivale al di là del fiume Secchia, la Reggiana. Dopo una partenza a rilento, ora i Canarini sono un rullo compressore e si candidano di diritto tra le grandi favorite per la promozione in cadetteria. E Mattia Minesso sa come si fa dopo quella conquistata lo scorso anno con il Perugia, sempre nel Girone B. 4 reti in campionato, 3 in Coppa Italia di Serie C e svariati assist: il 31enne bomber gialloblu si sta caricando la squadra sulle spalle.



Nel servizio l'intervista a Mattia Minesso, attaccante

