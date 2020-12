SERIE C Modena: per stendere la Fermana basta Prezioso dopo 40'' I Canarini di Mignani superano di misura la Fermana, decide il gol di Prezioso dopo soli 40 secondi. Con questo successo, il Modena aggancia momentaneamente la Feralpisalò al terzo posto.

Non vinceva da quasi un mese il Modena, ultimo successo datato 11 novembre nel derby contro il Carpi. E invece ai “canarini” bastano poco più di 30 secondi per indirizzare il match del “Braglia” contro la Fermana: cross basso in direzione Prezioso che la infila sotto la traversa e batte un incolpevole Ginestra. Partenza a razzo per i gialloblu che, nel primo tempo, collezionano occasioni in serie.

Tulissi ne salta due con una finta, traversone per Scappini che va di testa a botta sicura. Ginestra tiene a galla i suoi così come qualche minuto dopo, quando Gerli imbuca per Bearzotti. Rasoterra centrale, respinto con i piedi dall'estremo difensore marchigiano. Gli uomini di Antonioli non reagiscono, il Modena insiste ma non ferisce: scatenato Tulissi sulla destra, Castiglia non trova lo specchio della porta da ottima posizione.

Nella ripresa il campo è reso pesante dal maltempo modenese, serve quantità più che qualità. E allora cerca di venire fuori la Fermana: prima Grbac sparacchia dopo la brutta uscita difensiva di Pergreffi, poi Cognigni premia la sovrapposizione di Neglia, tiro-cross con Palmieri che non ci arriva per pochissimo sul secondo palo. I ragazzi di Mignani tengono a bada le sfuriate ospiti e amministrano: ennesima giocata di Tulissi, Mignanelli si coordina con il mancino ma la sfera esce. In pieno recupero, il neo-entrato Varutti pennella per Tulissi che centra la traversa a porta vuota. Poco male, il Modena vince e convince mentre la Fermana resta ingarbugliata in zona play-out.



