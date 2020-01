Modena - Piacenza 0-0

Non basta un tempo in 11vs10 al Piacenza per portarsi a casa il derby emiliano contro il Modena. Al “Braglia” finisce 0-0 in un match, però, a cui manca solo il gol. All'inizio è merito anche di Bertozzi che salva i biancorossi sull'imbucata per Ferrario che ci pensa un po' troppo e non riesce a calciare. Il Piacenza risponde con Corradi: mancino in diagonale da pochi passi, Gagno riesce a respingere poi il 10 non riesce a trovare Paponi e l'azione sfuma. Ancora più grande l'occasione alla mezz'ora: azione corale iniziata da Corradi e chiusa da Della Latta che ci prova, palla fuori di un soffio. Allo scadere del primo tempo può cambiare tutto: brutta reazione di Ingegneri su Della Latta, il direttore di gara “grazia” il giocatore del Modena. A fare giustizia però interviene Davì che colpisce proprio Della Latta sul volto. Gallipò, a quel punto, non può far altro che estrarre il cartellino rosso nei confronti del 28.

Superiorità numerica per il Piacenza e gli uomini di Franzini cercano di sfruttarla: traversone di Sestu per il colpo di testa di Nannini. Gagno respinge e Paponi, da zero metri, mette incredibilmente fuori. Errore da matita rossa per l'uomo da 12 gol in campionato. Attacca senza sosta il Piace: corner di Corradi e traversa colpita da Borri. Non si schioda, però, lo 0-0. Nemmeno sulla mischia furibonda che si crea davanti a Gagno ai -5 e così i biancorossi non operano il sorpasso sul Padova quarto. Il Modena ringrazia in un secondo tempo solo difensivo e si accontenta un punticino importante.