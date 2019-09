Modena - Rimini 4-2

Gol e spettacolo al “Braglia” dove il Modena supera 4-2 il Rimini e conferma l'ottimo stato di forma. I canarini vanno in doppio vantaggio con le reti di Carlo Ferrario e Sodinha ma i biancorossi di Renato Cioffi riescono a riprenderla a cavallo tra primo e secondo tempo con la doppietta di Federico Gerardi. A decidere il match, poi, un'altra doppietta: è quella di Lorenzo De Grazia che fissa il definitivo risultato sul 4-2 Modena. Nel finale il Rimini rimane anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Montanari a 3 minuti dalla fine.

Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i romagnoli mentre il Modena sale a 9 punti in classifica con la seconda vittoria stagionale e il quarto risultato utile consecutivo per gli uomini di Zironelli.