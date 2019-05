Modena - San Marino 1-0, Titani ai play out

Modena - San Marino 1-0

Tempo da lupi e pioggia abbondante sul Braglia dove Modena e San Marino in 90 minuti lottano per obiettivi diametralmente opposti sul campo zuppo d’acqua . Dopo 120 secondi Simone Benedettini monumentale su Ferrario . Il tuffo del portiere tiene a galla il San Marino . Modena che torna pericoloso con Montella, Benedettini proteso respinge sui piedi di Edoardo Duca destro a giro sul palo fuori di un soffio. Il terreno così molle suggerisce spesso lanci lunghi : Montella sull’appoggio calcia alto da buona posizione. I canarini vanno al forcing prima dell’intervallo. Ferrario per Antonio Montella calcio di rigore in movimento l’attaccante fallisce una ghiottissima occasione. Prima del te caldo, ci prova l’ex Baldazzi senza successo Ma è proprio l’ex capitano del San Marino Pierluigi Baldazzi a scaricare in porta dopo un solo minuto della ripresa, un sinistro che non dà scampo a Benedettini . Goal pesantissimo originato da una respinta corta di Marconi . La prima conclusione bianco azzurra con Evaristi blocca Piras. Dall’altra parte sul cross dalla sinistra colpo di testa di Rabiu , Benedettini blocca sulla linea . Ferrario lanciato in verticale calcia alto. Minuto 90 . Battistini con il destro su punizione la palla sulla traversa e tocca la linea e rientra in campo, ad un nulla dal pareggio il San Marino. Briglia gelato ma che tira un sospiro di sollievo . Vanno tutti agli spareggi, il Modena contro la Pergolettese si giocherà la serie C, il San Marino ringrazia l’Oltrepovoghera e si giocherà la categoria ai play out. Al Braglia di Modena, Modena batte San Marino 1-0