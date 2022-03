SERIE C Modena spettacolo, 3-0 all'Ancona La capolista la chiude in 37' con le perle di Armellino e Tremolada e il sigillo di Magnino, conservando il +5 sulla Reggiana.

Il Modena intravede il traguardo Serie B e va a gas aperto, travolgendo l'Ancona Matelica con un 3-0 impacchettato in appena 37' esatti. Così è di nuovo +5 sulla Reggiana, a 4 turni dalla fine del tutto. Partita chiusa con un bis di bellezze immediate: Mosti arpiona e scarica per il cross di Oukhadda, sul quale Armellino va al volo e gira di potenza in angolo basso. Questo al 15°, altri 2' scarsi e arriva anche il raddoppio di Tremolada, una cannonata dalla mezzaluna dritta nel sette senza possibilità di replica.

L'Ancona traballa e il Modena spinge per la goleada: Azzi svetta su azione d'angolo e centra in pieno la traversa, poi affonda dalla sinistra e mette dentro per il tocco di Minesso, con Avella ad opporsi. Il massimo ospite è un'incursione di Sereni ben controllata da Oukhadda, dunque sono sempre i gialloblu a monopolizzare gli highlights. Minesso in contropiede per la bordata di Tremolada, anche qui Avella è impeccabile e gli nega la doppietta. Poco può invece quando un'altra discesa in fascia di Azzi porta al tris di Magnino, intervenuto di testa in anticipo anche sulla rovesciata di Minesso.

Chiusa la partita il Modena abbassa i giri, anche perché l'Ancona è inerme. Per rivedere qualcosa bisogna attendere il 76°, quando Duca converte l'assist di Tremolada ma è in fuorigioco esagerato e dunque non va a referto. Infine, nel recupero, Armellino serve per il missile di Longo, sul quale Avella evita nuovamente il poker.

