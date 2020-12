Modena terzo da solo: 2-0 al Fano

Terza vittoria di fila, terzo posto in solitaria, -3 dalla vetta. Il Modena marcia spedito e liquida 2-0 il Fano penultimo della classe, tornato a perdere dopo 4 risultati utili. 7' e la sblocca Pergreffi, perfetto nella torsione di testa sul corner di Tulissi. Poi, su una spazzata non riuscita di Zigrossi, il sinistro in acrobazia di Monachello respinto dal palo, col tuffo di Meli ad allontanare il pallone vagante.







La reazione del Fano arriva su un mischione da punizione: sponda di Carpani e tocco alto di Barbuti, favorito dalla lisciata di Pergreffi. E si va di lisci pure di là, quando Spagnoli parte a sinistra e imbuca: a Tulissi la stoccata del raddoppio resta in canna, col mancato intervento di Zigrossi a mandarlo fuori giri.

E proprio Zigrossi, in avvio di ripresa, gira in rete su azione d'angolo, nei vari spintoni d'area però l'arbitro vede un fallo e resta tutto com'è. Ma solo fino al 52°, quando il cross disegnato di Mignanelli trova il tuffo di testa di Monachello per un gol da applausi. È il colpo di grazia, il Fano non dà più fastidio e il Modena non accelera, creando giusto un paio di mezze occasioni. Ancora Monachello riceve da Spagnoli e chiama Meli a una comoda parata di piede, mentre la rovesciata allo scadere di Zaro è una bellissima intenzione e nulla più.