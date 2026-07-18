COPPA DEL MONDO Mondiale 2026, tutto pronto per la finale: domani Argentina-Spagna

Mondiale 2026, tutto pronto per la finale: domani Argentina-Spagna.

Tutto pronto per la finalissima dei mondiali del calcio. I campioni del Sudamerica in carica dell'Argentina sfidano i detentori del titolo europeo della Spagna in una sfida storica che decreterà i vincitori della Coppa del Mondo 2026, domani 19 luglio al New York New Jersey Stadium. L'Argentina, reduce da un match emozionante contro l'Inghilterra, e la Spagna, sulle ali dell'entusiasmo dopo una prestazione perfetta contro la Francia, si incroceranno sul palcoscenico più importante del calcio mondiale per la seconda volta nella loro storia. Regna un equilibrio perfetto nei 14 precedenti tra le due nazionali: il bilancio conta sei vittorie a testa e due pareggi.

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