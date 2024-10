MONDIALE PER CLUB 2025 Mondiale Club, Luca Toni: "La Juve ha iniziato un nuovo percorso. Bayern più strutturato" L'ex attaccante dell'Italia campione del mondo 2006 ha parlato delle sue due ex squadre in vista del mondiale per club 2025.

Due ex squadre di Luca Toni, Juventus e Bayern Monaco parteciperanno al Mondiale per club nel 2025, l'ex attaccante campione del mondo ha parlato della competizione e dei due attaccanti di riferimento: Dusan Vlahovic e Harry Kane:

"A me piacciono gli attaccanti. Tutte e due le squadre hanno due attaccanti grossi, quindi sono i centravanti quelli veri. Vlahovic da una parte e Kane dall'altra. Perché? Mi piace come caratteristiche. Sono dei centravanti stile quando giocavo io, quindi sono centravanti che mi piacciono.

Sia il Bayern che la Juve sono abituati a vincere, quindi è normale. È una competizione così importante, queste squadre vanno per cercare di arrivare più in alto possibile. Per loro è più in alto possibile è cercare di arrivare nelle prime posizioni, addirittura di vincere. Chiaro che il Bayern è più strutturato di questa Juve. La Juve però è una squadra forte, una squadra che ha iniziato un nuovo percorso con Thiago Motta. Può fare delle grandi partite o partite meno belle, però in una competizione così veloce può succedere che magari si trovi in forma e che la Juve possa arrivare in fondo.

Non so se possono arrivare in fondo l'Inter Miami, però penso che è una cosa molto bella per Messi. È stato tra i migliori al mondo, ha fatto la storia del calcio, ha vinto tanto, quindi sarà una gran bella passerella per lui e se la merita.

Quando ci sono queste competizioni così importanti arrivano i giocatori più forti, le squadre più forti, quindi è normale che un giocatore vada con tanto entusiasmo, perché alla fine poi nel calcio la cosa bella che rimane più importante sono i trofei che un giocatore porta a casa, perché i trofei non li può toccare nessuno. Se li hai vinti, li hai vinti. Quindi è una competizione molto importante, quindi penso che tutti i giocatori vogliono andare là per cercare di vincere"

