Mondiale Futsal, Russia e Marocco ai quarti Vietnam e Venezuela battuti 3-2.

Mondiale Futsal, Russia e Marocco ai quarti.

Seppur col brivido, la Russia va ai quarti. Il Vietnam cede 3-2 dopo una gara sempre condotta dai vicecampioni del mondo: la sblocca Robinho, liberatosi al tiro grazie al triangolo con Afanasev. Sempre Robinho va di rimessa per Chishkala, la cui stoccata sorprende Ho Y sotto le gambe per il raddoppio. Il portiere si riscatta con la rimessa lunga dell'immediato accorcio, con sponda di Nhan per il colpo di testa di Huy Nguyen. Ancora Chishkala mette al sicuro la Russia trovando il pertugio con un diagonale al millimetro, col Vietnam che torna a sperare grazie a Pham – letale nel capitalizzare il recupero di Tran su Milovanov – ma che non la riprende nemmeno col portiere di movimento.

[Banner_Google_ADS]



Sono quarti anche per il Marocco, vincente sul Venezuela con un altro 3-2, tutto a firma di El Mesrar. Il primo sigillo è in comproprietà con El Ayyane, che salta netto Sanz, attira su di sé Villalobos e gli serve un pallone solo da imbucare. Di potenza e tecnica anche il pari di Viamonte, una punizione bomba sotto l'incrocio. A deciderla allora sono i regali della difesa venezuelana: su quello di Greydelvid Teran, El Mesrar intercetta e scarica radente al palo, dopodiché è sempre il 10 marocchino a recuperare sull'errore di Sanz e siglare il tris, appoggiandosi sulla sponda di Jouad. Costretti al rimontone, i sudamericani mettono il portiere volante e tornano in partita con la rete di Milton Francia, esattamente come il Vietnam però non vanno oltre l'accorcio e salutano il torneo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: