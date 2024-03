FIFA Mondiale per Club 2025: la Juve tifa Barcellona e Bayern Monaco Già qualificata alla prima edizione. L'ultimo posto per l'Italia vede in questo momento i bianconeri in vantaggio su azzurri e biancocelesti.

La nuova Coppa del mondo per club partirà il 15 giugno 2025 negli Stati Uniti. Al torneo parteciperanno 32 squadre divise in 8 gironi da 4. Agli ottavi di finale accederanno le prime due classificate. Poi incontri a eliminazione diretta fino alla finale in programma il 13 luglio. L'Italia ha diritto a due posti, uno dei quali è già sicuro dell'Inter. La Juventus è attualmente al secondo posto, ma le prossime partite di Champions League potrebbero permettere a Napoli o Lazio di superare i bianconeri. Altre due vittorie in Champions, compreso un posto nei quarti di finale, garantirebbero la qualificazione a spese della Juventus del Napoli.

Anche la Lazio ha ancora la possibilità di qualificarsi, i biancocelesti hanno però un percorso più complicato, dovendo conquistare altri 12 punti in classifica nelle prossime partite. Se il Barcellona e il Bayern Monaco, avversarie rispettivamente di Napoli e Lazio dovessero ottenere un successo contro le italiane estromettendole dalle competizione, la Juventus si assicurerebbe un posto al primo Mondiale per Club già a marzo.

Le squadre già qualificate sono attualmente:

Africa: Wydad Athletic Club (Marocco) e Al Ahly SC (Egitto)

Asia: Al Hilal SFC (Arabia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Giappone)

Europa: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Porto, Benfica.

Nord e Centro America: CF Monterrey (Messico), Seattle Sounders FC (USA) e Club León (Messico)

Oceania: Auckland City FC (Nuova Zelanda)

Sud America: SE Palmeiras, CR Flamengo e Fluminense FC (Brasile)

