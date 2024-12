Mondiale per club con Juve-City e Inter-River Plate

Come il mondiale per nazioni si giocherà ogni quattro anni, la prima volta di quello per club sarà dal 15 giugno, quando 32 squadre divise in otto gruppi si contenderanno il trofeo che il presidente della Fifa Gianni Infantino ha orgogliosamente presentato in occasione dei sorteggi dei gruppi a Miami. Inter e Juventus le due italiane coinvolte, insieme ad altre 10 squadre Europee, sei sudamericane, cinque del centro e nord America, quattro a testa per Asia e Africa e una dell'Oceania. La squadra di Simone Inzaghi è stata inserita nel gruppo E con gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey e i giapponesi degli Urawa Red Diamonds.

Gruppo G per la Juventus che giocherà contro Manchester City, i marocchini del Wydad Casablanca e l’Al-Ain degli Emirati Arabi Uniti. Si qualificheranno agli ottavi le prime due di ogni gruppo. La finale è in programma per il 13 luglio 2025 al MetLife Stadium nel New Jersey.