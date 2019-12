Mondiale per Club: Il Flamengo con fatica vola in finale. Rimontata l'Al Hilan

Flamengo - Al Hilan

La semifinale tra Flamengo e i sauditi dell'Al Hilan non è stata a senso unico come pronostico voleva dimostrare. I rossoneri a strisce orizzontali solo a 12 minuti dalla fine hanno indirizzato la partita verso la finale del Mondiale per club contro la vincente di Liverpool – Monterrey oggi alle 18.30. I brasiliani del Flamengo sono i primi iscritti alla finalissima di sabato grazie alla rimonta sulla formazione di Giovinco, in vantaggio con il goal di Al Dawari azione originata da un'assist dell'ex Juventino. Il Flamengo evidentemente è una squadra che ha bisogno dello stimolo per accendersi era già successo in finale di Coppa Libertadores quando la doppietta di Gabigoal, a proposito del quale all'Inter proprietaria del cartellino, potrebbero arrivare 20 milioni per il riscatto, diede la vittoria in rimonta sul River Plate. Il pareggio arriva ad inizio ripresa con De Arrascaeta su assist di Bruno Enriquez. Ed è proprio Bruno Henriquez, miglior in campo, a dare il colpo di grazia ai sauditi di Lucescu. Classe 1969, ex portiere Razvan Lucescu è un figlio d’arte. Infatti, proprio come suo padre, Mircea, ha intrapreso la carriera di allenatore. Il definitivo colpo del K.O arriva all'82esimo ed è un autorete di Albulayhi a chiudere la contesa. Al Khalifa Stadium di Doha, Flamengo batte Al Hilan 3-1, Flamengo in finale del Mondiale per Club