Mondiale per Club: Inter tra la "trasferta" col Monterrey e il "derby" col River

Alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club, l'Italia sarà presente con Juventus e Inter. E in attesa di capire se e quando la Vecchia Signora ritroverà la quadra, la principale speranza del calcio dello stivale sono proprio i nerazzurri, primi in classifica e unici rappresentanti della Serie A nei quarti di Champions.

Gli attuali campioni d'Italia sono nel Gruppo E ed esordiranno il 17 giugno, a Los Angeles, coi messicani del Monterrey: quasi un impegno in trasferta, considerando la relativa vicinanza tra la città degli avversari – che pure sta sul lato atlantico – e la California. Le altre due partite del girone dell'Inter invece sono in programma a Seattle, il 21 giugno contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e il 25 giugno contro gli argentini del River Plate.

Nel video le parole di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, centrocampista e capitano dell'Inter