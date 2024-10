FIFA Mondiale per Club: la FIFA apre una nuova finestra di mercato

Il Consiglio della FIFA si è riunito presso la sede della FIFA a Zurigo giovedì 3 ottobre 2024 e ha adottato decisioni chiave su una serie di argomenti, tra cui le Associazioni affiliate alla FIFA e le prossime competizioni maschili e femminili.

In relazione alla proposta presentata dalla Palestine Football Association riguardo alla Israel Football Association al 74° Congresso FIFA, il Consiglio FIFA ha adottato le seguenti raccomandazioni e conclusioni raggiunte nell'analisi legale indipendente commissionata dalla FIFA: La Commissione disciplinare della FIFA sarà incaricata di avviare un'indagine sul presunto reato di discriminazione sollevato dalla Palestine Football Association. Il Comitato FIFA per la governance, l'audit e la conformità sarà incaricato di indagare - e successivamente consigliare il Consiglio FIFA - sulla partecipazione alle competizioni israeliane di squadre di calcio israeliane presumibilmente basate nel territorio della Palestina.

Coppa del mondo per club FIFA 2025

Il Consiglio della FIFA ha approvato all'unanimità il Regolamento per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, che cerca di risolvere le incongruenze tecniche e di compensare le differenze nei periodi di iscrizione e nei calendari delle stagioni nazionali tra i club partecipanti nella misura più ampia possibile, garantendo al contempo la flessibilità alle Associazioni Membro della FIFA in questione. In base al regolamento, le Associazioni Membro FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di mercato eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell'inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste dei convocati, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo ristretto in competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e secondo specifiche limitazioni, tra cui il fatto che una finestra di registrazione “standard” deve essere aperta per il club in quel momento. Tuttavia, l'obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori in scadenza di contratto a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori.

Il Consiglio FIFA ha inoltre approvato all'unanimità la procedura di voto per la designazione delle sedi della Coppa del Mondo FIFA 2030 e della Coppa del Mondo FIFA 2034. In base alla procedura, se al termine del processo di valutazione delle candidature in corso (quando la FIFA pubblicherà il Rapporto di valutazione delle candidature), una candidatura sarà ritenuta in grado di soddisfare i requisiti minimi di ospitalità in base ai risultati della valutazione tecnica, potrà essere presentata al Congresso FIFA. Poiché i processi di candidatura sono stati gestiti in modo concomitante e ogni processo coinvolge un unico candidato, la selezione delle sedi delle competizioni avverrà durante lo stesso Congresso straordinario della FIFA, che si terrà virtualmente mercoledì 11 dicembre 2024. Poiché alla base di questi processi di candidatura c'è l'approvazione unanime da parte del Consiglio della FIFA di una proposta consolidata che copre le edizioni 2030 e 2034, anche la decisione sulle sedi sarà presa in blocco.

Strategia FIFA per il calcio femminile: 2024-2027

Il Consiglio della FIFA ha approvato l'aggiornamento della Strategia FIFA per il calcio femminile: 2024-2027, che riflette il quadro generale degli Obiettivi strategici della FIFA per il gioco globale: 2023-2027, stabilendo anche tattiche e piani di gioco specifici per il calcio femminile. La Strategia FIFA per il calcio femminile: 2024-2027 mira a costruire sull'enorme successo della Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023 in Australia e Nuova Zelanda, che ha attirato un pubblico globale di oltre due miliardi di tifosi e ha visto stadi gremiti, con quasi due milioni di spettatori.

Sede del 75° Congresso FIFA

Il Consiglio della FIFA ha designato Asunción, Paraguay, come sede del 75° Congresso della FIFA il 15 maggio 2025.

Altre decisioni Il Consiglio FIFA ha inoltre confermato le date dei seguenti tornei:

Coppa del Mondo FIFA U-20 Cile 2025: 27 settembre - 19 ottobre 2025

Coppa del Mondo FIFA U-17 femminile Marocco 2025: 17 ottobre - 8 novembre 2025

Coppa del Mondo FIFA Futsal femminile Filippine 2025: 21 novembre - 7 dicembre 2025

Inoltre, su richiesta delle tre confederazioni organizzatrici (CAF, CONMEBOL e OFC), le seguenti date delle rispettive competizioni per le rappresentative femminili “A” sono state inserite nel calendario internazionale delle partite femminili 2024-2025: Coppa d'Africa femminile CAF 2024: 5-26 luglio 2025 Coppa delle Nazioni femminile OFC 2025: 4-19 luglio 2025 CONMEBOL Copa América Femenina 2025: 12 luglio - 2 agosto 2025

Di conseguenza, come concordato con le confederazioni, le date delle finestre internazionali previste nel periodo giugno-luglio 2025 saranno le seguenti:

Finestra di tipo I: 23 giugno - 1° luglio 2025 (disponibile per tutte le confederazioni)

Finestra di tipo II: 23 giugno - 2 luglio 2025 (disponibile per tutte le confederazioni tranne la UEFA)

Finestra di tipo III: 23 giugno - 5 luglio 2025 (disponibile solo per l'AFC)

