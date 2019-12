Mondiale per Club, Liverpool in finale: Monterrey steso al 91° Funes Mori risponde subito a Keita, poi, al, 91°, l'appena entrato Firmino sigla il 2-1.

Il Liverpool è zeppo di seconde linee e il Monterrey s'illude di portarla almeno ai supplementari, invece a Klopp basta inserire i titolari per chiuderla già nel recupero. È l'appena entrato Firmino a firmare, al 91°, il 2-1 che manda i Reds a contendere il Mondiale per Club al Flamengo: un remake dell'Intercontinentale delll'81, vinta 3-0 dai rossoneri di Zico.

Le prime due reti arrivano nel giro di 2', alle soglie del quarto d'ora. Salah riceve da Milner, è spalle alla porta ma quasi d'intuito incanala per l'inserimento di Keita, Montes è preso alle spalle e il Liverpool è avanti. Montes che comunque si riscatta quando anticipa l'improbabile rovesciata di Sanchez e fa la torre per il mancino al volo di Gallardo: Alisson respinge centrale, Van Dijk è fuori per infortunio e non c'è nessuno su Funes Mori, che controlla e pareggia.

L'argentino potrebbe andare di doppietta quando l'accelerazione di Pabon spacca in due la retroguardia inglese, qui però Alisson si distende in tuffo e tocca quel tanto che basta per mandarlo fuori giri. La ripresa non sblocca lo stallo e Klopp opta per l'artiglieria pesante: dentro Mané, poi Alexander-Arnold e infine Firmino, l'uomo della vittoria. Che però nasce da un altro spunto di Salah: finta, scatto a bruciare Vangioni, sterzata per passare tra l'ex Milan e Gallardo e appoggio per l'imbucata di Alexander-Arnold, sulla quale il centravanti verdeoro taglia su Layun e decide la partita.



