Mondiale per Club: Tigres e Al-Ahly in semifinale

Finalmente si gioca il Mondiale per Club, con una prima grande novità: il pubblico sugli spalti, non proprio un habituè degli ultimi tempi. E invece in Qatar è consentito l'accesso agli stadi per una manifestazione inizialmente prevista a dicembre 2020 ma rinviata a causa della pandemia. Nell'anno nuovo si assegnerà il titolo di “club campione del mondo” con 6 squadre pronte a darsi battaglia. Nel primo quarto di finale l'assoluto protagonista è Andrè-Pierre Gignac: l'attaccante francese ha regalato la semifinale al “suo” Tigres – formazione campione del Centroamerica – contro quella asiatica dell'Ulsan Hyundai. Sudcoreani che erano proprio passati in vantaggio con il colpo di testa di Kee-hee ma recuperati dall'ex Tolosa e Marsiglia già nei primi 45 minuti. Il primo centro ancora sugli sviluppi di corner, il secondo su calcio di rigore. Nella ripresa il direttore di gara cancella l'eurogol di Yoon – stop e sforbiciata al volo – per un fuorigioco che, se c'è, è per questione di millimetri.





I messicani allenati da “Tuca” Ferretti affronteranno ora il Palmeiras mentre, nell'altra semifinale, il Bayern Monaco se la vedrà con l'Al-Ahly campione d'Africa. Agli egiziani basta la staffilata dal limite di El Shatat per avere la meglio sui padroni di casa dell'Al-Duhail, qualificati ai quarti “a tavolino” dopo il ritiro dei neo-zelandesi dell'Auckland City.