Mondiale U20 Femminile: Brasile, Spagna e Germania dilagano

Il Girone A dei Mondiali Under 20 femminili si fa sempre più intricato. A 90 minuti dalla fine ci sono, infatti, 3 squadre in un punto: Brasile e Spagna a 4, Australia a 3. Sorpasso verdeoro sulle Aussies proprio grazie alla vittoria nello scontro diretto: vantaggio al 26' con Priscila che ribadisce in rete con il destro sotto il diluvio torrenziale, che porterà il direttore di gara a rinviare la partita. Si riparte e, a inizio ripresa, Aline trova il definitivo 2-0 in diagonale. Brasile in vetta così come la Spagna che travolge il malcapitato Costa Rica con un netto 5-0. Le padrone di casa non possono nulla, le Furie Rosse la sbloccano a metà primo tempo con l'incornata di Majarin da calcio d'angolo. Raddoppio firmato da Mingueza con un rigore in movimento. Goleada che continua nei secondi 45: Gabarro è perfetta dagli 11 metri e spiazza Perez, poi Elexpuru cala il poker dopo un rimpallo favorevole con la difesa del Costa Rica. Nell'ultimo dei 3 minuti di recupero Paralluelo spinge dentro il cross della solita Elexpuru.

Nel Girone B la Colombia si prende la testa solitaria grazie allo 0-0 contro il Messico mentre la Germania riscatta la sconfitta all'esordio contro le sudamericane superando 3-0 la Nuova Zelanda. I gol arrivano tutti nella ripresa: Frohlich la piazza all'angolino con un gran colpo di testa. Passano 5 minuti e Weidauer, su calcio di rigore, mette il lucchetto al match. Con le avversarie sbilanciate, nel finale Elmazi regala a Corley il gol che rilancia la Germania in ottica qualificazione.