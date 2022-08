Mondiale U20 Femminile: Olanda e Giappone in semifinale

All'Olanda bastano 11 minuti per sbloccare il suo quarto di finale contro la Nigeria: il destro dal limite di Hulswit è di pregevole fattura e non lascia scampo ad Oyono. Le Orange ipotecano così il passaggio alle semifinali del Mondiale U20 del Costa Rica. E possono festeggiarlo poco dopo la mezz'ora: Dimehin lascia lì il cross dalla destra, Henry si avventa e raddoppia. Per il giovane talento dell'Ajax femminile è il secondo gol della manifestazione. Nella ripresa i ritmi calano, l'Olanda sfiora il 3-0 con la neo-entrata Koopman ma Oyono dice di no ed evita un passivo troppo pesante. In semifinale sarà derby europeo contro la Spagna.

L'ultimo quarto tra Giappone e Francia è invece da thriller: le transalpine vanno avanti con il destro dal limite di Folquet che beffa Ohba e si insacca. Ma è solo l'inizio. Nipponiche che pervengono all'immediato pareggio con il calcio di rigore trasformato da Yamamoto: Sieber intuisce ma non basta, è 1-1. A inizio ripresa il Giappone completa la rimonta: Hamano prende la mira e la infila all'angolino. Terzo centro nel mondiale per l'attaccante classe 2004. Sembra finita ma, a 5 minuti dalla fine, Becho imbuca e Mbakem-Niaro batte Ohba con un missile sul primo palo. 2-2 e tempi supplementari che inizialmente sorridono alla Francia: è il 110' quando Hoeltzel trova il colpo da biliardo vincente e firma la controrimonta. A questo punto è il Giappone che deve inseguire e, nel recupero, il direttore di gara va al VAR e assegna un altro penalty. Fujino, al 125', manda tutti alla lotteria dei rigori. Dove il capitano francese Fazer sbaglia il primo e Tabata realizza l'ultimo. Il Giappone – campione in carica – vola in semifinale dove se la vedrà contro il Brasile.