Mondiale U20 Femminile: Spagna e Brasile in semifinale

Il livello si alza, le partite sono più combattute ed ogni episodio può essere decisivo. Spagna e Brasile sfruttano la loro maggior esperienza in competizioni internazionali e superano Messico e Colombia nei primi due quarti di finale del Mondiale Under 20 femminile. Le Furie Rosse vincono 1-0 con il quinto centro di Inma Gabarro: la centrocampista del Siviglia, sempre più capocannoniere, la sblocca al minuto numero 25 sull'assist preciso e puntuale di Marin. Il risultato non cambierà più, nonostante i tentativi del Messico di riprenderla: su tutti, la botta da lontanissimo di Lopez che si stampa sulla traversa e grazia Font.

Spagna in semifinale contro Olanda o Nigeria così come il Brasile che, con lo stesso punteggio, elimina la Colombia. Vantaggio che arriva sempre nel primo tempo: Luany si inserisce in area e serve Analuyza che anticipa Baron e finisce a terra. Dopo un rapido consulto al VAR, è calcio di rigore per le brasiliane. Tarciane – con il brivido - trasforma dagli 11 metri e fa 1-0. Nella ripresa le verdeoro legittimano la qualificazione al penultimo atto del mondiale e aspettano la vincente di Giappone-Francia.