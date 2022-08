Mondiale U20 Femminile: vincono Colombia e Australia

La prima grande sorpresa del Mondiale Under 20 Femminile, in programma in Costa Rica, arriva all'esordio: a 3 minuti dalla fine la Colombia trova il clamoroso 1-0 contro la ben più quotata Germania grazie alla volèe di Mariana Munoz sulla torre di Izquierdo. Primi 3 punti nel Girone B per i Cafeteros e momentaneo primato in solitaria. Anche perché Nuova Zelanda e Messico non vanno oltre l'1-1: in vantaggio le All Whites, per l'occasione in tenuta nera, con la conclusione da fuori deviata di Wisnewski che non lascia scampo a Espino. Messico che però trova il gol del pareggio già nella prima frazione grazie a Vazquez. La centrocampista del Guadalajara insacca con la porta sguarnita.

Nel Gruppo A, invece, c'era grande attesa per il big match tra Brasile e Spagna, finalista nel 2018 e battuta solo dal Giappone. Alla fine è 0-0 con le verdeoro che creano le maggiori occasioni per segnare: nel primo tempo il diagonale di Luany esce non di molto, nel secondo Medina salva sulla linea un gol praticamente fatto. Fuochi d'artificio, invece, per l'esordio delle padrone di casa del Costa Rica. Non sul campo, però. Perché l'Australia domina in lungo e in largo imponendosi 3-1, nonostante il vantaggio delle centroamericane con la super punizione di Alexandra Pinell. Pari che arriva con il rigore trasformato da Hunter. Il sorpasso arriva con Henry: la 7 si avventa sulla sfera non trattenuta di Perez e deposita in rete. Nella ripresa il definitivo tris ad opera di Fenton con un colpo di testa. L'Australia vola in testa al girone.