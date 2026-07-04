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Mondiali 2026, l'Argentina soffre con la rivelazione Capo Verde ma vola agli ottavi

L'Egitto elimina l'Australia ai calci di rigore per 4-2 (1-1 dopo i regolamentari). Avanza di misura la Colombia, a cui basta una rete di Jhon Arias al 14' per piegare il Ghana

4 lug 2026
Mondiali 2026, l'Argentina soffre con la rivelazione Capo Verde ma vola agli ottavi

Si è chiusa tra le sorprese e il cardiopalma la fase dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. L'Argentina campione in carica trema ma passa il turno battendo il Capo Verde, vera rivelazione del Mondiale, per 3-2 soltanto ai tempi supplementari. Decisivo un autogol al minuto 111. Sorpresa anche per l'Egitto, che elimina l'Australia ai calci di rigore per 4-2 (1-1 dopo i regolamentari). Avanza di misura la Colombia, a cui basta una rete di Jhon Arias al 14' per piegare il Ghana 1-0.

Con queste partite si completa il tabellone ufficiale degli ottavi di finale, in partenza già da stasera. I primi due match in programma vedranno sfidarsi il Canada contro il Marocco a Houston (calcio d'inizio alle 19:00 italiane) e il Paraguay contro la Francia a Philadelphia. Domenica spazio a Brasile - Norvegia (ore 22:00) mentre lunedì si gioca Messico - Inghilterra (ore 02:00) e Portogallo - Spagna (ore 21:00). 

Chiudono gli ottavi martedì 7 luglio Stati Uniti - Belgio (ore 2:00), Argentina - Egitto (ore 18:00) e Svizzera - Colombia (ore 22:00).




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