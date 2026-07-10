Mondiali 2026, la Francia supera il muro Bounou: 2-0 al Marocco e semifinale conquistata
Super prestazione del portiere marocchino, che para anche un rigore a Mbappé. Nella ripresa decidono Mbappé e Dembélé
La Francia supera 2-0 il Marocco a Boston e conquista la semifinale dei Mondiali 2026. I Bleus dominano la partita, ma per oltre un'ora trovano sulla loro strada uno straordinario Bounou, autore anche della parata sul calcio di rigore di Kylian Mbappé.
Il portiere marocchino tiene in vita i Leoni dell'Atlante con una serie di interventi decisivi, compreso quello dal dischetto su Mbappé nel primo tempo. Il Marocco resiste, ma nella ripresa la pressione francese viene premiata: al 14' Mbappé sblocca il risultato con un tiro dal limite, mentre sette minuti più tardi Dembélé firma il raddoppio con un rasoterra.
Nel finale la Francia controlla senza affanni e stacca il pass per la semifinale, confermando il suo ruolo tra le grandi favorite del torneo. Il 14 luglio affronterà la vincente della sfida tra Spagna e Belgio per un posto in finale.
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