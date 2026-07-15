CALCIO Mondiali 2026, la Spagna batte la Francia e vola in finale. Stasera Inghilterra-Argentina Sedici anni dopo il trionfo in Sudafrica, la nazionale iberica torna a giocarsi il titolo mondiale. Decidono Oyarzabal su rigore e Porro

Mondiali 2026, la Spagna batte la Francia e vola in finale. Stasera Inghilterra-Argentina.

Un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia nella semifinale di Dallas, conquistando la seconda finale mondiale della sua storia a 16 anni dal trionfo in Sudafrica. La nazionale di Luis de la Fuente sblocca il match con il rigore di Oyarzabal al 22' del primo tempo e chiude i conti nella ripresa con un gol di Porro al 13'. Domenica a New York sfiderà la vincente dell'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina, in programma questa sera alle 21.

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