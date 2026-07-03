Mondiali 2026: la Spagna vola agli ottavi, raggiunta dal Portogallo. Sarà sfida iberica nel prossimo turno

Si completa il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con la qualificazione di Spagna e Portogallo, che si affronteranno nel prossimo turno. Le Furie Rosse hanno superato con un netto 3-0 l'Austria, mentre i lusitani hanno rimontato la Croazia vincendo 2-1. Nella sfida di Los Angeles, la Spagna ha avuto la meglio sull'Austria grazie alla doppietta di Mikel Oyarzabal, a segno al 36' del primo tempo e al 44' della ripresa, e al gol di Pedro Porro nella seconda frazione. Un successo che vale il passaggio agli ottavi.

A Toronto, invece, il Portogallo ha conquistato la qualificazione con una rimonta sulla Croazia. Dopo il vantaggio croato firmato da Ivan Perisic al 52', i portoghesi hanno pareggiato con Cristiano Ronaldo, a segno su calcio di rigore al 67', prima del gol decisivo di Gonçalo Ramos al 93'. Nel corso della partita sono state annullate per fuorigioco una rete a Ronaldo e due alla Croazia. Avanza anche la Svizzera, che a Vancouver ha battuto l'Algeria con il risultato di 2-0. A decidere l'incontro sono state le reti di Breel Embolo al 10' e Dan Ndoye in avvio di secondo tempo.







