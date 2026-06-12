Mondiali al via tra spettacolo e prime sfide: Messico e Corea del Sud iniziano con una vittoria

A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud-Repubblica Ceca termina 2-1. La seconda partita dei Mondiali decisa dal Var, che annulla una rete dei cechi.

2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Nello stadio di Città del Messico la cerimonia di apertura con star internazionali, tradizioni e musica messicane, l'inno 'Dai Dai' di Shakira, accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy, Andrea Bocelli e il messaggio che 'il calcio unisce tutto il mondo'.

In questa inedita edizione a tre Paesi, anche la grande partenza in un trittico: oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e a Los Angeles.







