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Mondiali al via tra spettacolo e prime sfide: Messico e Corea del Sud iniziano con una vittoria

Cerimonie inaugurali tra Città del Messico, Toronto e Los Angeles. I padroni di casa superano il Sudafrica 2-0, la Corea del Sud batte 2-1 la Repubblica Ceca in una gara segnata dal Var.

12 giu 2026
Mondiali al via tra spettacolo e prime sfide: Messico e Corea del Sud iniziano con una vittoria

A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud-Repubblica Ceca termina 2-1. La seconda partita dei Mondiali decisa dal Var, che annulla una rete dei cechi.

2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Nello stadio di Città del Messico la cerimonia di apertura con star internazionali, tradizioni e musica messicane, l'inno 'Dai Dai' di Shakira, accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy, Andrea Bocelli e il messaggio che 'il calcio unisce tutto il mondo'.

In questa inedita edizione a tre Paesi, anche la grande partenza in un trittico: oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e a Los Angeles.




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