MONDIALI Mondiali: ambasciata Gb a Buenos Aires, "Se vinciamo festeggiate con eleganza" Dai social dell'ambasciata britannica in Argentina un singolare vademecum: "Se perdiamo non andate in giro a parlare di complotti inesistenti'

Mondiali: ambasciata Gb a Buenos Aires, "Se vinciamo festeggiate con eleganza".

"Se vinciamo, festeggiate con eleganza e basta". È l'insolito e ironico invito diffuso sui social dall'ambasciata britannica in Argentina in una nota interna inviata al responsabile dei social media della missione diplomatica, che delinea alcune regole di condotta per il post Argentina-Inghilterra, la semifinale mondiale che si gioca questa sera alle 21:00. Per stemperare le tensioni di un match altamente simbolico, l'Ambasciata britannica ha pubblicato sui social una nota con un memorandum da osservare per chi si occupa di comunicazione: "Se vince l'Inghilterra, festeggiate con eleganza e basta. Se vince l'Argentina, congratulatevi con loro, augurate buona fortuna per la finale e non andate in giro a denunciare complotti inesistenti". Infine, il terzo punto stabilisce regole sull'uso dei meme post-partita. "È consentito, ma con tatto. Come si dice nei chiostri di Oxford, 'il forno non è ancora pronto per i panini'.





La comunicazione ufficiale si conclude con un'ulteriore ironia nella sua firma: è attribuita all'Ufficio di Sua Maestà per la Contingenza di un incontro Inghilterra-Argentina ai Mondiali. L'ambasciata britannica a Buenos Aires, guidata da David Seldon Cairns, da ore sta cercando di rilanciare il messaggio sia dei giocatori argentini sia di quelli inglesi, i quali hanno auspicato che la semifinale sia semplicemente una partita di calcio, evitando così di confonderla con le relazioni bilaterali tra i due Paesi, segnate dalla guerra delle Falkland/Malvinas del 1982 e dalla ferma rivendicazione di sovranità dell'Argentina sulle isole.

Il Ministero della Sicurezza argentino sta preparando misure per rafforzare la sicurezza dell'ambasciata britannica con circa 300 agenti della Polizia Federale e la recinzione del perimetro del Palazzo Madero Unzué, dove ha sede la missione diplomatica. "Prenderanno precauzioni come se fosse il 2 aprile", il giorno in cui si onorano i caduti argentini nelle Falklands, hanno dichiarato fonti a livello nazionale al sito di notizie Tn.

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