QATAR 2022 Mondiali: Argentina prima finalista. Battuta 3-0 la Croazia Ora attende la vincente di Francia-Marocco

L'Argentina è la prima finalista dei Mondiali 2022 in Qatar. La Albiceleste ha travolto 3-0 la Croazia e ora attende la vincente di Francia-Marocco. Nel primo tempo, dopo una mezzora in cui succede poco o nulla, l'episodio che cambia il match al 32', quando Livakovic stende Alvarez in area: dal dischetto Messi non sbaglia (34'). Passano 5' e l'attaccante del Manchester City raddoppia dopo uno splendido coast to coast. Le speranze croate naufragano al 69': Messi si beve la difesa e regala al compagno di reparto doppietta e tris finale. Nel finale debutto al Mondiale per Paulo Dybala.

