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Mondiali, Canada agli ottavi per la prima volta: è 1-0 al Sudafrica

Eustaquio segna il goal vittoria al 92'. Oggi altre tre sfide, tra cui Olanda - Marocco

29 giu 2026
Foto: Canada Football
Foto: Canada Football

È il Canada la prima Nazionale qualificata agli ottavi di finale del Mondiale nordamericano. Nonostante il vantaggio del fattore casa perso, dopo la sconfitta nell'ultima gara del girone, che li ha costretti al secondo posto e a spostarsi negli Stati Uniti, i Canucks vanno comunque avanti battendo 1-0 il Sudafrica.

È un goal di Stephen Eustaquio nel recupero, al 92', a mandare avanti i canadesi, infrangendo il sogno dei Bafana Bafana. Per la Nazionale nordamericana sarà la prima volta agli ottavi di finale. In serata la seconda e la terza sfida, Brasile - Giappone e Germania - Paraguay, alle 19 e alle 22.30 sammarinesi, mentre alle 3 toccherà a Olanda - Marocco, partita da cui uscirà l'avversaria del Canada nel prossimo turno.




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