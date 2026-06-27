Mondiali: Capo Verde corona il sogno, manita Belgio e Senegal

Nel Mondiale delle 48 squadre, con gironi più abbordabili e mai così aperti alle sorprese, ci sono Paesi che continuano a sognare e Paesi che il proprio sogno l'hanno già coronato. Con il terzo 0-0 su altrettanti incontri, Capo Verde resiste anche all'Arabia Saudita e si prende un'incredibile qualificazione ai sedicesimi di finale. Stavolta all'eroe nazionale Vozinha bastano tre parate per tenere la porta ancora una volta inviolata e rendere il Paese africano il più piccolo di sempre - per estensione e abitanti - ad accedere alla fase a gironi di un Mondiale. Tutto ciò, grazie anche al crollo dell'Uruguay, che al culmine di un periodo di crisi di gioco e interna, con lo spogliatoio spaccatissimo, perde 1-0 con la Spagna ed è già fuori. Nel prossimo turno, Capo Verde affronterà l'Argentina campione del mondo, mentre è ancora da definire l'avversario della Spagna.

Chi continua a sognare è il Senegal, che strapazza per 5-0 l'Iraq, centra i primi tre punti nel torneo e riporta in positivo la propria differenza reti, rientrando tra le migliori terze dei gironi per il ripescaggio. Sempre nel girone I, la Francia batte 4-1 la Norvegia delle riserve, con una tripletta di Dembelé. Tutto facile - o quasi - per la squadra di Deschamps, che di fronte si trova una formazione con ben 10 cambi su 11 rispetto alla vittoria contro il Senegal e lo stesso Haaland messo in panchina. Un riposo dichiarato, seppur non annunciato, in vista degli imminenti sedicesimi, con gli scandinavi già comunque certi del passaggio del turno. Già definite le avversarie di Francia e Norvegia, che saranno Svezia e Costa d'Avorio, ma soprattutto sono intriganti i possibili incroci agli ottavi, con Germania e Brasile - rispettivamente - in vista.

A completare il quadro di ieri è il girone C, con la manita del Belgio alla Nuova Zelanda: l'attacco dei diavoli rossi si sblocca - eccezion fatta per De Ketelaere - e manda in rete un po' tutti, trovando i tre punti e il ritmo giusto proprio prima della fase a eliminazione diretta. Fase a cui arriva anche l'Egitto, come seconda del girone, grazie al contestato 1-1 contro l'Iran, che protesta per un goal annullato al 93' per fuorigioco dopo revisione al Var, con cui avrebbe avuto accesso diretto ai sedicesimi. Per gli asiatici resta però la possibilità di qualificazione come una delle migliori terze. Nel prossimo turno, l'Egitto affronterà l'Australia, ancora da definire la sfidante del Belgio.







