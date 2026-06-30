MONDIALI 2026 Mondiali, crollano Olanda e Germania: Marocco e Paraguay firmano due imprese I nordafricani eliminano gli Oranje ai rigori dopo il pari nel recupero, mentre la Mannschaft saluta il torneo contro il Paraguay. Agli ottavi il Marocco sfiderà il Canada, i sudamericani attendono la vincente di Francia-Svezia.

Mondiali, crollano Olanda e Germania: Marocco e Paraguay firmano due imprese.

Il Mondiale 2026 regala altre due clamorose sorprese. Dopo il quarto posto conquistato in Qatar, il Marocco conferma di essere ormai una realtà del calcio internazionale eliminando l'Olanda ai calci di rigore e conquistando gli ottavi di finale, dove affronterà il Canada.

Gli Oranje erano riusciti a sbloccare il risultato al 72' con Gakpo, autore di una rete poi dedicata al figlio perso dalla compagna durante la gravidanza. I Leoni dell'Atlante, però, non hanno mai smesso di crederci e al 91' hanno trovato il meritato pareggio con Diop. Decisiva la lotteria dei rigori, risolta dal penalty vincente di Saibari dopo gli errori decisivi degli olandesi Kluivert, Timber e Summerville.

Ancora più clamorosa l'eliminazione della Germania, sconfitta dal Paraguay sempre dagli undici metri dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. I sudamericani erano passati in vantaggio con Enciso, prima del pareggio di Havertz nella ripresa. Nei supplementari il Var ha annullato una rete a Tah, mentre ai rigori è stato Canale a firmare il tiro decisivo che ha consegnato alla Albirroja una storica qualificazione agli ottavi. Per la Germania è la prima sconfitta ai rigori nella storia dei Mondiali; il Paraguay affronterà ora la vincente della sfida tra Francia e Svezia.

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