Mondiali Femminile: la FIFA lancia Beyond Greatness Per la prima volta il mondiale si giocherà tra Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto.

L'appuntamento è per il prossimo 20 luglio con la partita di apertura dei mondiali femminili, che per la prima volta saranno ospitati da Australia e Nuova Zelanda. Un grande evento che coinvolgerà 32 nazionali di calcio, tra le quali anche l'Italia di Milena Bertolini.

Sarà un'occasione per le azzurre per confrontarsi ancora una volta contro le migliori squadre del mondo. Nel girone dell'Italia, Svezia, Sudafrica e Argentina. Il mondiale australe è una grande occasione per la promozione del movimento del calcio femminile, che la FIFA vuole sostenere. Il massimo organismo del calcio internazionale ha lanciato la campagna Beyond Greatness, Oltre la Grandezza. Un programma che coinvolge in una squadra di stelle composta da un gruppo di vere e proprie pioniere che rappresentano il meglio di Australia e Nuova Zelanda attraverso lo sport, i media, l'arte e gli affari.

Questa formazione ideale vede tra le protagoniste, la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali della Nuova Zelanda, Zoi Sadowski-Synnott, oppure la dirigente d'azienda Dame Therese Walsh. C'è la paralimpica australiana Ellie Cole o la giocatrice di rugby a 7 Chloe Dalton. Questa squadra di stelle userà la propria passione per lo sport femminile, l'inclusività e l'unità per promuovere il mondiale di calcio.

