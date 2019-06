Mondiali Femminili, i sogni iridati della Francia si fermano ai quarti di finale

A rovinare la festa alle padrone di casa, sono state le campionesse in carica degli Stati Uniti. Trascinate da una doppietta della Rapinoe, le americane hanno conquistato meritatamente l'accesso alle semifinali, dove affronteranno l'Inghilterra, gara in programma martedì 2 luglio. Inutile per le francesi, il gol realizzato a 9 minuti dal termine dalla Renard.