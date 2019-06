L'Italia ha battuto la Giamaica 5-0 nella seconda partita del Girone C dei Mondiali femminili di calcio, in corso in Francia. Una tripletta della Girelli e una doppietta della Galli permettono alle azzurre di portarsi a 6 punti in classifica e di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione per gli ottavi.

Martedì 18 giugno (alle 21) l'Italia affronterà il Brasile nella terza e decisiva partita.